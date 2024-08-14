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互動資通溝通平台team+ 助華航、長庚醫院永續轉型

2024/08/14 20:34

互動資通產品team+打入華航、長庚醫院。（業者提供）互動資通產品team+打入華航、長庚醫院。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕我國推進永續各項措施，上市櫃企業將陸續開始提交永續報告書，也推升數位轉型需求，帶動軟體廠商機，資訊服務業者互動資通指，華航（2610）、長庚醫院的永續報告書中均提及，採用互動資通旗下企業私有雲溝通協作平台「team+」增加內部訊息溝通效率，大幅增加公司治理效能，助益企業永續發展。

根據長庚醫院永續報告書，以team+為基礎客製的長庚即時通助力翻轉溝通模式，打造智慧醫療訊息交流專用平台，能即時溝通，也能避免病人個資外洩，此系統在2020年導入，符合前端使用者即時溝通介面，及訊息與語音後台管理系統，也建立完整安全性管理機制，以提升醫療照護品質，目前每月訊息量平均336萬則，每日訊息量平均則為11.2萬則。

長庚醫院表示，當年疫情爆發之際導入team+，大幅加速發現、匡列找出感染源所需時間，從以前耗費16小時、縮短到只需10 分鐘完成，而病人檢驗危急值、危險值透過team+通知後，醫師處置回覆率也隨之提升。

而華航的永續報告書也指出，team+提升公司內部通訊傳遞效率，將持續推動公司內部通訊系統team+給一線單位作業同仁、外站工作同仁使用，加強各單位及時掌握航班異動資，航班異常作業發生時，即可用team+在第一時間公告航班異動訊息，供各單位快速掌握異常狀況，並就各業管作業進行彈性調整。

互動資通董事長郭承翔表示，近年互動資通持續投入研發，team+功能不斷升級，讓產品成為企業數位轉型重要平台，進而協助企業落實ESG發展。

郭承翔強調，team+兼具協助企業綠色轉型功能，從環境面來看，即時溝通、線上薪資傳遞，可降低辦公室耗能並減少碳排放；在社會層面，則能讓員工公、私事明確分開，得以平衡工作與生活；至於在內部治理部分，API串接企業內部各種系統並整合在平台上，促使企業有效進行內部管理。除幫助企業知識傳承，藉著私有雲架構、檔案存取限制等資安防護，也讓管理透明化與協助企業內稽內控。

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