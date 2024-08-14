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技嘉H1獲利賺贏2023全年 下半年GB200展望佳

2024/08/14 20:02

技嘉第2季每股盈餘（EPS）4.66元，創下近9季新高，上半年每股大賺7.84元，超越2023全年的7.46元。（資料照）技嘉第2季每股盈餘（EPS）4.66元，創下近9季新高，上半年每股大賺7.84元，超越2023全年的7.46元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉（2376）第2季每股盈餘（EPS）4.66元，創下近9季新高，上半年每股大賺7.84元，超越2023全年的7.46元，營運團隊展望2024下半年與2025年，皆抱持樂觀態度看待營運成長動能。

技嘉表示，下半年板卡市場受惠於英特爾（Intel）、超微（AMD）新平台釋出，加上顯示卡仍然供不應求，以及明年又有新品上市，產業前景相當樂觀，儘管新一代AI伺服器出貨時程有雜音干擾市場情緒，但技嘉並不受影響，且H200急單持續挹注開案量。

技嘉提到，目前B200A與GB200因製程不同，彼此之間不存在排擠效應，新品即將貢獻營收，而客戶對於H200液冷解決方案的需求也高，有助於提升毛利率表現，旗下東南亞、歐洲、美洲新產能將陸續在第3季、第4季投用。

技嘉強調，集團AI伺服器資料中心整體解決方案已獲客戶信賴 ，目前已經實際參與建構5座AI資料中心，且新建工程持續進行中，技嘉為迎接市場需求繼續快速成長，將深化供應鏈夥伴策略聯盟 ，購併選項也持續評估中。

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