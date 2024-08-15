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BHP銅礦場工會又罷工 恐影響全球供應

2024/08/15 07:27

必和必拓（BHP）公司的埃斯孔迪達銅礦場（BHP Minera Escondida）工會近日開始罷工。（路透）必和必拓（BHP）公司的埃斯孔迪達銅礦場（BHP Minera Escondida）工會近日開始罷工。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球礦業巨擘必和必拓（BHP）旗下智利埃斯孔迪達銅礦場（BHP Minera Escondida）工會週二（13）宣布罷工，以爭取更好的薪資待遇，但據了解，該礦場2023年在全球的銅礦生產佔5%，過去也出現不少次罷工行動，為全球市場蒙上陰影。

路透週三（14日）報導，必和必拓（BHP）公司位於智利北部的埃斯孔迪達銅礦場（BHP Minera Escondida）工會近日開始罷工，至於罷工時間長短將取決於勞資雙方談判多久，對此，諮詢公司普拉斯礦業（Plusmining）董事長岡佐雷茲（Andres Gonzalez）稱該礦場公會有著強硬的談判歷史，「他們並不害怕透過罷工來達成目標」。

岡佐雷茲還表示，該工會除了擁有約占總員工數61%的成員外，還擁有豐厚的財務儲備，使罷工時期能夠幫助成員不受經濟壓力影響，加上智利國家法律是不允許公司撤職參與罷工的工人，因此該工會向來都不需猶豫要不要展開罷工。

據了解，埃斯孔迪達銅礦場工會在2017年發起長達44天的罷工，迫使必和必拓宣布「不可抗力」，導致全球當時的銅價飆升，另外，該工會在2006年及2011年也分別罷工了26天及14天，2015年甚至發起絕食抗議。

對於本次罷工行動，必和必拓週二（13日）表示，工會雖然表示願意恢復對話，但仍拒絕他們的談判邀請，公司只好先讓非工會成員的員工繼續工作，雖然礦場運作仍在進行，但是否有影響運作狀況並未具體透露。

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