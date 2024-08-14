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永豐餘拓展氣候科技產業 拚每年銷售5000萬度綠電

2024/08/14 18:31

永豐餘今日舉辦法說會。圖右邊總經理駱秉正。（記者歐宇祥攝）永豐餘今日舉辦法說會。圖右邊總經理駱秉正。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕永豐餘投控（1907）總經理駱秉正今日指出，永豐餘持續朝氣候科技產業轉型，已成立碳管理事業群，售電子公司永餘智能2月取得再生能源受電業執照，正與國外大型綠電電廠談合作，目標每年供5000萬度以上綠電或憑證銷售、最快拚2026年達成。

永豐餘今日舉辦法說會，並公告第二季營收197.3億元，毛利率12.87%，稅後淨利1286萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.01元；上半年稅後淨利則為2.92億元，每股稅後盈餘0.18元。駱秉正表示，第二季中國、越南工紙價格才見觸底，越南第二季毛利率表現持穩，而中國總體產能持續向上，後續尚待觀察。

永豐餘集團各事業近年都持續推進永續轉型，如華紙（1905）各廠區持續進行能源轉型等工作，並規劃開發淨零商機，開始轉型為氣候科技產業，駱秉正說明，永豐餘已經成立碳管理事業群，提供碳排放分析、減碳效益提案、綠色金融顧問等服務，並提供服務。

駱秉正說明，永豐餘加速推動醣經濟，以「低碳低耗能」、「全循環經濟」及「非塑材料」3大策略方向發展，從創能、儲能、用能、調能4面向推進，碳管理事業群也建立服務平台，除集團內部使用外，未來也希望對外開展業務，協助客戶在完成碳盤查後的減碳目標管理，積極布局碳資產管理市場。

此外，永豐餘旗下事業體「永餘智能」也已取得再生能源售電業執照，正與國外大型綠電電廠洽談合作、預期2026年能談成，並持續評估包括沼氣發電等24小時綠電轉售，朝向未來每年可供5000萬度以上的綠電或憑證銷售目標邁進。

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