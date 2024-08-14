張國煒可獲140億元遺產 長榮、星宇航空回應了

相關新聞：張榮發遺囑確定有效！張國煒確定一人獨得140億遺產

張國煒獲判可獲140億元遺產。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕針對最高法院今駁回長榮集團老三張國政對創辦人張榮發遺產上訴，老四張國煒約可獨自繼承一百四十億元遺產一事，長榮集團表示，事涉大股東個人事務，公司不便回應。

請繼續往下閱讀...

星宇航空公關長聶國維也指出，這是董事長張國煒個人事情，無法回應。

市場人士指出，張國煒單獨繼承張榮發「本人之存款及股票、不動產」，但因為涉及「特留分」，因此無法獨自一人出售股票、不動產等，需要「應繼分」的繼承人協調同意後，才能出售，若無法協調，則走上裁判分割。

市場人士進一步指出，被喻為長榮集團海外金庫的巴拿馬長榮國際，由張榮發以及四個兒子共同持有，每人擁有二十%股權，目前張國煒可以繼承張榮發股權，可說是單一最大股東，但巴拿馬長榮國際是海外註冊設立，且「常任董事長（Permanent President，簡稱PP）」 目前登記人仍是老大張國華，必須要跨國處理才能順利取得股權，因此，預期短期間內，張國煒無法順利取得總金額高達一百四十億元的遺產，且不僅曠日廢時，訴訟恐不少。

市場人士進一步指出，張國煒若順利取得總金額高達一百四十億元的遺產，恐也無法動搖長榮集團目前進行中的海空分治，主要是上市櫃公司都是股權說話，除非張國煒要在集中市場買進各家股票，否則不易取得長榮集團上市櫃公司經營權，最主要是，張國煒之前曾表達要專心經營星宇航空，要在十年內要與長榮航空、華航並駕齊驅。

張國煒去年持有長榮航四十八點零三萬張，持股八點八六％，在大舉減碼下，目前對長榮航的持股降至四點九二％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法