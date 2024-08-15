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中國地方政府沒錢 出各種賤招剝老百姓的皮

2024/08/15 07:30

中國內蒙古交通警察遭踢爆為達到上級指示的罰款次數要求，對途經的貨車逐一攔停無差別開罰單。網友痛批交警淪為制服土匪。此為攔查示意圖。（路透檔案照）中國內蒙古交通警察遭踢爆為達到上級指示的罰款次數要求，對途經的貨車逐一攔停無差別開罰單。網友痛批交警淪為制服土匪。此為攔查示意圖。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟持續低迷，房地產市場又跌入谷底，過去地方政府高度依賴的出讓土地收入劇減，導致財務嚴重吃緊，被迫擴大非稅收收入來彌補支出缺口，而非稅收收入的來源包括增開罰單、暗中調高公用事業費用，以及近來被揭露的向上市公司要求補繳數十年的稅款。

《經濟觀察網》報導，一般公共預算收入分為稅收和非稅收入，常見的非稅收入包括行政事業性收費收入、政府性基金收入、罰沒收入等；一般而言，稅收收入占比越高，顯示財政收入較為穩定。

中國財政部的數據顯示，今年上半年全國稅收收入為9兆4080億人民幣（下同，42.54兆台幣），年減5.6%；而非稅收入為2兆1833億元，年增11.7%。

而在已公布上半年一般公共預算收入分項數據的15個省市區中，僅重慶、陝西兩地非稅收收入占一般公共預算收入比例下降，福建、江西、貴州、湖南、吉林、遼寧、山東、甘肅、雲南、山西、內蒙古、天津、北京等13個省市區的非稅收收入占比上升；其中，福建非稅收收入占比達到42.3%，江西達39.2%，貴州達39.17%，湖南占38.4%，吉林占38.1%，就連首都北京也占13.8%。

1名地方財政部門負責人對《經濟觀察網》指出，非稅收收入增加的主因是稅源不足，在現有稅源難以支撐財政收入增加預期的情況下，地方政府不得不「深挖」潛在的非稅收收入。

而中國地方政府近年來積極擴大的非稅收收入來源就是「罰沒收入」，多地出現天價罰單。包括去年6月福州市閩侯縣1名陳姓老農因銷售不合格芹菜獲利14元，被市場監管部門累計處罰10萬元。去年7月河南省洛陽市1位以三輪車賣菜的姜姓老人，因銷售不合格蔬菜，領了天價罰單，他賣菜獲利21.05元，卻被罰款11萬元。

這種「罰款經濟」引發民怨，並促使中國國務院整飭歪風後，中國地方政府又想出向民眾「剝皮」的新招。今年4月重慶官方所屬的天然氣供應商在新式氣表上大動手腳，使得民眾的氣費大增。西安也傳出類似事件。

不少地方政府甚至把歪腦筋動到上市企業，要他們補繳數十年的稅款。中國食品業巨擘維維股份6月發布公告稱，旗下1家子公司被認定須補繳30年的稅款，金額達8500萬。藏格礦業公司也收到2張合計6.68議員的稅單，相當於補繳20年的稅款。

中國地方政府的債務逼近11兆美元（355兆台幣），已成為中國經濟的主要風險之一。中共第20屆三中全會通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，在深化財稅改革方面指出，將擴增地方稅源，「適當擴大地方稅收管理權限」。

美國南卡羅來納大學艾肯商學院教授謝田曾指出，中國地方政府現在得到尚方寶劍，一定會大幅度大肆加稅，增加老百姓的負擔，就像殺雞取卵一樣，減輕地方政府的赤字壓力，但是給老百姓增加更大的壓力。

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