萬泰掌握AI、衛星新商機 明年獲利拚創新高

萬泰科今天參加法說會，看好下半年營運動能。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕萬泰科技（6190）受惠於網路線、高速線需求動能強勁，加上輻照交聯產品出貨暢旺，法人預估2024年營收可望年增22.6%，每股盈餘（EPS）年增71.23%，由於美國市場持續發展，除了基礎建設商機，萬泰也正與當地的全球最大電商、智慧型手機巨擘，以及低軌衛星服務供應商對接AI業務，明年營收挑戰百億元、獲利超越3元，將創歷史新高紀錄。

萬泰科第2季營收21.6億元，季增26.74%、年增24.68%；毛利率19%，季增3.3個百分點、年增4.82個百分點；營益率7.46%，季增1.78個百分點、年增2.72個百分點；稅後淨利1億元，季增29.48%、年增84.88%；每股盈餘0.65元，季增30%、年增85.71%。

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萬泰科上半年營收38.66億元、年增15.12%；毛利率17.53%、年增2.47個百分點；營益率6.67%、年增1.16個百分點；稅後淨利1.78億元、年增64.83%；每股盈餘1.16元、年增65.71%。

萬泰科目前網路線比重34%，電子線26%，汽機車線10%，灌溉線5%，輻照交聯線5%，插頭與連接器4%，其他16%，以上半年來看，高接線材銷售比重達到20%、年增5個百分點，美國銷售比重33%、泰國17%、越南17%、中國10%、台灣7%，其他區域16%。

萬泰科總經理張程雅說，今年衛星通訊用線持續成長，除了北美市場拓展程度加深，明年將對第2家客戶出貨，另外在南美洲、印度、東南亞也都開始進入發展期，而在工控領域方面，公司也已開始陸續擴大掌握機器人、自動化設備用線等智慧製造商機，資料中心建置趨勢下，Cat6A高階線拉貨動能也受到帶動。

張程雅提到，在輝達（NVIDIA）登高一呼之下，產業開始聚焦高速線種，萬泰鎖定發展高速銅纜，與光纖相比，成本為三分之一，耗電量為九分之一，已經受到潛在客戶青睞，萬泰預計在台灣、東南亞新增產能，預期明年上半開始出貨，此外，充電樁充電線預期明年首季在東南亞、印度銷售。

為因應集團發展需求，萬泰決議向美國子公司增資2000萬元，擬於當地購置不動產，建立美國營運總部，以支應自有品牌、倉儲、代工及技術支援，也將於越南新增輻照交聯產線，明年首季完工、6月接力投產服務日本客戶，未來台灣總部將逐漸轉型成研發中心，東南亞將成生產重鎮。

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