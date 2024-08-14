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ESCO高峰論壇》劉文雄：提升能源效率 應優先於電源開發

2024/08/14 17:20

工研院院長劉文雄（左3）。（記者廖家寧攝）工研院院長劉文雄（左3）。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕工研院院長劉文雄指出，節能也就是提高能源效率，並非是「縮衣節食」，而是盤點審視每一度電是否有被充分利用、沒有被浪費，提高能效的效果可以即刻浮現，應是要優先於電源開發，這也是國際普遍共識。

劉文雄今出席本報主辦的「ESCO高峰論壇-深度節能及綠色金融」，並以「能效：能源第一選項」進行專題演講。劉文雄表示，演講主軸的「提升能源效率是國際認定之首要能源」這句話，是由國際能源總署（IEA）所提出。

劉文雄指出，我們常講的「深度節能」，在英文中就叫作Energy Efficiency（提升能源效率），「提高能源效率」是一個較為正面的表述，「節能」一詞可能引發「節衣縮食」的聯想，但事實不然，是要提高用電的效率，讓1度電有1度電的功用，而不是1度電只用了半度，結果另外半度電把它浪費掉。

「提高能源效率應該是優先於電源的開發。」劉文雄續說，歐盟就提出「能效優先原則」，普遍認同一定要先提高能源效率，看看有哪裡的電是浪費掉的，如果沒做到就說要開發電源，那就是不符合開源節流，這樣的優先順序是不對的，提高能效是今天開始進行，不用多久結果就浮現出來，效果是比電源開發更快出現。

劉文雄也指出，談及能源管理就得提到「整合資源規劃」（Integrated Resource Planning；IRP）這個觀念，IRP並非新觀念，IRP就是在做電力能源規劃時，必須將需求端與供應端所有資源的所有可能組合，都納入考量，不能只考慮供給端。

劉文雄說明，例如需求端少了1度電，就相當於供應端多了1度電，或是即使已發了1度電，但需求端未必能收到完整1度電，因為中間運輸過程必然多少有損失。

有鑑於此，就要整合資源一起來規劃，而電力負載就是在規劃電力時必須要預測的一個參數，納入各種限制條件、特定情境，最後擬定出一套「數學分析模型」，解出的答案就是電力資源的最佳規劃，也就是最低電力成本解。

劉文雄強調，能源轉型是要共同為下一代打造幸福永續的未來，不是光靠政府而已，是要大家一起來，形成全民共識，不能有意識形態在干預，能源政策不是說走兩步、退一步，而是持續往前走，途中可以修正方向，但是不能再走回頭路。

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