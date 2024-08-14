藍委要政府買奧運轉播權免費看 愛爾達：非民主國家作法

國民黨立委葉元之稱要政府買下屆奧運轉播權，給全民免費觀看。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕巴黎奧運圓滿落幕，但卻有民眾埋怨「要付費收看」，國民黨立委、傳播學者今日因此召開記者會稱政府應買下轉播全讓民眾「免費觀看」。愛爾達-創（8487）今回應，傳播學者所題解方是集權、非民主國家作法，民主國家如英國BBC、日本NHK都是民眾需繳納電視稅，而政府立法保障民眾「看的權力」。

今日國民黨立委葉元之召開記者會，並找文化大學新聞系教授莊伯仲、台藝大廣電系教授賴祥蔚共同主張由政府花5億元買奧運轉播全，讓全民免費看。

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愛爾達成立於2000年，從2008年轉播北京奧運開始，到今年巴黎奧運已轉播5屆夏季奧運會，2012年至本屆奧運，愛爾達取得4屆奧運轉播總代理，每年另有大小運動賽事轉播，耕耘運動領域日久，該公司於聲明中強調，體育賽事需耕耘才能拓展藍海，絕對不是4年一次、才要政府出面。

愛爾達表示，所謂的補助、其實是「獎助」（可參考教育部「運動發展基金輔導」或「獎助提升重大國際賽事觀賞人口作業要點」），政府是獎勵有意願的業者實施計畫。此外，獎助目的向來都是「奧運與帕運」，並非純「奧運」轉播。

此次巴黎奧運，除愛爾達平台，也與其策略夥伴中華電信，在網路平台上提供4個免費頻道，包含中華隊賽事為主的「奧運熱播台」供民眾免費收看，另與公視、華視提供210小時轉播服務。

愛爾達強調，此時數幾乎接近本次中華代表隊、台灣選手在巴黎奧運的出賽時數，加上無線電視必載有線電視法規，我國民眾並無「看不見奧運」的議題；實踐當今國際奧會更加強調的新時代新媒體轉播，也呼應中華電信本次在奧運前夕強調的「數位平權」政策。

愛爾達最終說，再次感謝教育部體育署指導，同時也感謝委員與傳播學者的建議指教，誠懇呼籲有線電視、無線電視頻道同業，能在台灣時間8月29日起的巴黎帕運轉播共襄盛舉，一起實踐轉播平權的目標。

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