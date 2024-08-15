押注抗癌藥股價爆發 這家英國製藥市值飆上8.3兆元

阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）成為第一家市值超過2000億英鎊的英國公司。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）成為第一家市值超過2000億英鎊（台幣8.3兆元）的英國公司，該公司對於抗癌藥物的開發推動股價上漲，週三股價收每股12902英鎊，微跌0.14%，今年的漲幅已擴大到22%。

阿斯特捷利康是英國最有價值的上市公司，自4月以來一直領先於殼牌公司，以美元計算市值在歐洲排名第7。

請繼續往下閱讀...

AJ Bell 財務分析主管丹尼·休森（Danni Hewson） 表示，阿斯特捷利康的營收一直穩定成長，並未引人注目，但在癌症治療以及減肥藥物方面具有進步的潛力，因此開始吸引投資者的關注。

執行長帕斯卡·索里奧特（Pascal Soriot）自2012年以來一直掌管阿斯特捷利康，他在任職兩年後因收購輝瑞公司（Pfizer Inc.）失敗後股價上漲而贏得讚譽。到2023年，他對抗癌藥物的押注使公司年收入達到450億美元以上，他希望到2030年營收銷售額進一步增加一倍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法