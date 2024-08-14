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永豐AI強化阻詐 逾50％警示帳戶通報前已受監控

2024/08/14 17:00

永豐銀行出席今（14）日「鷹眼識詐聯盟成果發表會」，共同宣示打詐決心。（圖為永豐銀行提供）永豐銀行出席今（14）日「鷹眼識詐聯盟成果發表會」，共同宣示打詐決心。（圖為永豐銀行提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐銀行今天表示，響應政府打詐與善盡社會責任，持續透過交易監控、臨櫃觀察及165專線預警等多元管道，預先監控可疑交易或高風險帳戶。永豐銀行表示，去（2023）年起導入「永豐AI識詐模型」強化監控，於異常金流發生初期即過濾可疑帳戶，超過50%的警示帳戶在司法警政單位通報前，已預先限制自動化交易功能，減少民眾遭詐風險；上線截至今（2024）年6月，成功攔阻近300筆疑似詐騙交易。

「AI快速掌握詐騙態樣，攔阻可疑交易。」永豐銀行表示，導入AI模型前，必須仰賴行員經驗，透過臨櫃觀察或客戶關懷提問等方式偵測異常帳戶，人力耗費甚鉅。現今透過AI與機器學習，就可快速掌握詐騙態樣、標註異常交易，防患於未然。

自2021年起，永豐銀行即密切與刑事警察局合作，建立警、銀科技聯防；去年攜手多家銀行及政府單位共同成立「鷹眼識詐聯盟」，同（2023）年10月完成AI模型建置並上線，透過分析客戶資料、行為模式及交易歷程以辨識高風險帳戶，並針對符合詐騙交易模式的帳戶限制自動化功能；當客戶透過網路銀行、行動銀行APP、DAWHO APP或分行臨櫃交易時，系統會即時提醒、強化詐騙示警，降低客戶遭詐風險。

除運用AI技術外，永豐銀行表示，今年4月亦攜手新創科技服務商Gogolook，結合大數據應用提升新戶異常偵測準確率；此外，為倡導全民建立防詐意識，旗下官方YouTube頻道「永豐防詐會客室」首創防詐虛擬主播，結合線上、線下活動及社群推播。

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