鴻海：輝達H系列能見度更好 GB200不存在出貨延遲

鴻海指出，GB200伺服器出貨時程不存在延遲問題，預計第4季小量出貨，明年首季放量。（圖取自鴻海線上法說會直播）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天召開法說會，發言人巫俊毅表示，集團持續關注AI伺服器領域發展，今年市場仍以輝達（NVIDIA）H系列伺服器作為產業成長主力，鴻海客戶給予的訂單能見度更加良好，此外，GB200伺服器出貨時程不存在延遲問題，預計第4季小量出貨，明年首季放量，有鑑於上半年AI業績已年增2倍，下半年動能可望更強。

巫俊毅表示，從集團四大產品類別來看，鴻海已經開始為新的消費智能產品預做準備，第3季將呈現強勁季增；雲端網路產品受惠於AI伺服器營收持續加溫，季對季、年對年將有顯著成長；電腦終端產品因基期較高，故略微衰退，但年對年仍會有顯著成長；元件及其他產品，主要業務相關的零組件出貨增加，包括連接器、精密元件、鏡頭模組、以及車用產品等，季對季、年對年都會強勁成長。

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關於AI伺服器，鴻海第2季AI伺服器營收季增幅度超過60%，在整體伺服器營收比重達到40%，並在營收擴張的同時維持同等比重，目前已經看到多家客戶對於新一代AI伺服器機櫃的高度需求，在明年首季放量之下，可望為明年的伺服器營收做出顯著貢獻，鴻海絕對會是第1批交出GB200機櫃的供應商，旗下夏普除了轉型為AI資料中心，也將參與生產活動。

巫俊毅提到，鴻海以生成式AI做為基礎所延伸出的智慧製造、智慧電動車、智慧城市3大平台，智慧製造方面已同步與多個合作夥伴進行不同面向的專案，包含將人工智慧導入製造產線，並透過建置「機器人+AI」的平台，提升自動化的能力，打造新世代的數位工廠。

而在智慧城市的部分，鴻海持續推動整城輸出，目前聚焦與墨西哥重要城市討論、建置智慧城市應用的概念驗證，並透過旗下CityGPT平台解決方案，在台灣協助客運業者整合原有的平台與應用，攜手高雄市政府升級公車服務系統。

談及智慧電動車平台，巫俊毅觀察，集團旗下鴻華先進的Model C從年初截至7月，交車量已超過5400台，並且從4月起，每月的交車量都穩定維持在1000台以上，集團正與兩家日本傳統車廠客戶，針對3項專案洽談中，預期下半年完成簽約。

至於半導體佈局，巫俊毅說，集團持續完善碳化矽供應鏈的產能，已開始量產1200伏特的金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET），同時完成上游的磊晶設備安裝，提升技術與成本的掌握能力，此外，下游的模組廠也開始陸續裝機，預計在第3季開始試產，大晶片的部分，目前已經完成先進輔助駕駛系統ADAS單晶片（SoC）的規格開發，且測試輔助駕駛軟體平台的情境功能。

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