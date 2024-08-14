Chipotle執行長跳槽星巴克導致股價暴跌 分析師籲投資人免驚

知名連鎖速食店「奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle）」週二（13日）爆出公司執行長尼柯爾（Brian Niccol）跳槽星巴克（Starbucks）。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知名連鎖速食店「奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle）」週二（13日）爆出公司執行長尼柯爾（Brian Niccol）跳槽星巴克（Starbucks），消息一出，Chipotle 13日盤中一度暴跌逾10%。儘管Chipotle股價大跌，分析師仍樂觀看待Chipotle的前景，認為Chipotle是出色的品牌，公司體質穩健，且將持續成長，要投資人無需過度擔憂。

綜合媒體報導，為提振公司銷售，星巴克13日宣布任命Chipotle執行長尼柯爾作為公司新任董事長兼執行長，新的人事異動將在9月9日起生效。

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尼柯爾在餐飲界的經驗豐富，進入Chipotle之前曾執掌全球最大的墨西哥式連鎖速食塔可鐘（Taco Bell），自2018年起擔任Chipotle執行長之後，成功讓Chipotle走出食安風暴，並帶領Chipotle挺過武肺疫情大流行。

尼柯爾接管星巴克的消息，獲得市場的肯定，消息公佈的短短幾小時內，星巴克股票就獲得至少4次評級。有分析師甚至直言，尼柯爾是星巴克的「夢幻員工」。

然而Chipotle卻因尼柯爾跳槽星巴克消息，公司股價13日盤中一度重挫逾10%，最終收在51.68美元，跌幅7.5%。

儘管Chipotle股價大跌，多名分析師仍樂觀看待Chipotle的前景。雷蒙詹姆斯金融公司（Raymond James）分析師瓦卡羅（Brian Vaccaro）表示，Chipotle的基本面和長期展望依然出色，認為Chipotle 13日股價大跌是市場「過度反應」。

BTIG分析師薩利赫（Peter Saleh）也有同樣觀點，稱Chipotle體質穩健，是出色的品牌，相信公司能從眾多優秀人選中物色新執行長，帶領公司將持續成長。

星巴克新任CEO尼柯爾（Brian Niccol）。（美聯社）

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