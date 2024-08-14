ESCO高峰論壇：信保基金多項綠色融資 助中小企業推動ESCO

中小企業信用保證基金副總經理呂文峯。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕中小企業信用保證基金副總經理呂文峯指出，信保基金是中小企業的土地公，為了協助中小企業推動節能服務業（ESCO），信保基金有多項綠色融資保證措施，協助中小企業取得銀行資金。

呂文峯以中小企業的土地公比喻中小企業信保基金，企業跟銀行借錢，如果透過信保基金的保證，較容易取得銀行的融資，所以信保基金的功能就是幫助中小企業去取得所需的資金，信保基金可以說是企業的土地公。

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信保基金的資金來源，70%是政府捐的、30%是銀行捐的，透過信保基金的融資保證，協助企業取得融資。而銀行依照銀行法第12條，信保基金保證的案子可以當作是擔保授信，所以信保基金就是國家經營金融保證。

信保基金的運作方式，中小企業要跟銀行借錢，銀行經過授信5P評估後，認為企業的擔保品比較弱，銀行就會希望透過信保基金來協助分攤風險，才願意借錢給中小企業。

信保基金如何分擔風險？如果企業跟銀行借錢沒有送信保，銀行要負擔100%的風險；如果有送信保擔保8成，只剩下2成的風險。一般在做決策的時候，面對100%風險就會比較謹慎，如果只有2成就會提高意願。

此外，送信保對金融機構還能降低成本，銀行放款給中小企業的風險權數75%，如果有信保擔保，風險權數降為20%，銀行的成本就會降低，也才有能力給中小企業比較低的利率。

呂文峯說，中小企業向銀行借錢，銀行是中小企業的金山；銀行怕企業倒，所以需要信保基金來幫忙做保證，信保基金就是企業的靠山。有了這兩座山，中小企業就能穩如泰山。

信保基金和國內33家銀行、12家信用合作社都有簽約，幫助中小企業永續經營，如果是屬於創新或是政府政策的部分，還有另外的融資額度。

呂文峯說明，在節能部分有兩大當事人，一個是業主，另外一個是ESCO廠商。業主的部分，能源署在2010年推出節能績效保證的補助案，最高補助2成，若是中小企業可以提高到3成；若符合能源署指定的一些項目，又可以再加1成，所以補助2到4成。

再來，能源署為了幫助ESCO廠商減輕資金壓力，並擴充承作能量，今年跟信保基金配合推出節能服務業專案貸款，貸款的對象為能源技術服務業的中小企業。廠商要先跟台灣綠色生產力基金會申請，由綠基會出具審查報告給銀行，銀行再跟能源署申請，經過能源署審核通過後再送信保基金。

專案貸款的要件是資金用途要是執行節能績效保證計畫所需之支出，保證額度一般計畫型的融資最高8成、實收資本額3倍以內，再來就是每一家最高就是3億元。此專案是外加額度的，不受信保基金同一企業1.5億元的限制。

信保基金除了ESCO，另外還有綠色融資的部分。像信保基金本身推出的貸款，就包括政策性貸款-機器設備升級貸款、政策性貸款-機器設備輸出貸款、政策性貸款-中小企業創新發展專案貸款、供應商融資貸款等4項，沒有外加額度，就是在1.5億元內，不過這類配合政策的大部分都有比較好的成數跟費率。

再來是有外加額度的，像是國家發展優惠保證措施、中小企業投資台灣優惠保證措施、中小企業加速投資貸款、協助特定工廠合法化融資貸款等4項，都各有另外1億元。

呂文峯說，前面兩類都是信保基金權部承擔的，再來就是有些主管機關為了他們目的事業公司所做的專案，跟信保基金來分攤風險的，像彰化縣輔導特定工廠登記貸款有多給350萬、環境部應回收廢棄物回收處理業專案貸款和土壤及地下水汙染改善專案貸款各有5000萬，以及前面介紹的節能服務業專案貸款。

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