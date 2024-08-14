業外挹注！TPK上半年每股稅後盈餘1.16元

（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）今日召開第二季法人說明會，公布第二季財報，本業虧損縮小至70萬元，並受惠利息、匯兌以及轉投資收益、政府補助款等業外收益，TPK第二季稅後盈餘3.5億元，較上季成長204.1%，年成長1009.7%，合計上半年大賺4.6億元，每股稅後盈餘1.6元。

根據TPK統計，第二季來自淨利息收入約2億元、並認列外匯收益2.5億元、策略性投資收益約9900萬元還有中國政府補助款約1600萬元。

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TPK策略長劉詩亮表示，依據目前訂單狀況，預期第四季出貨量會下滑，整體上下半年差距不會太大，本業希望仍是損平以上，全年資本支出維持在14億元左右。

在新事業佈局上，TPK執行長謝立群表示，TPK去年和Luminar合作發展激光雷達，目前已經有第一個機種量產出貨，明年下半年還有第二個機種加入，皆是歐美客戶。隨設計導入車廠經過開發階段到量產，出貨量將逐年增加，今、明兩年都還是爬坡階段，預期2026年會明顯放量。

另外，TPK與泓德能源的合資公司實德能源主要做儲能櫃設計製造，目前穩定出貨，也帶動TPK第二季營收成長。

謝立群說，儲能櫃以案場形式供貨，針對海外市場如日本、澳洲都在爭取中，今年儲能櫃大概會佔整體營收比重3-5%。

至於3D列印最大量還是在鞋子中底，也與主要客戶在做新創產品開發，在自行車座墊、頭盔等也都有出貨，惟受限於3D列印特性，營收貢獻不大。

劉詩亮表示，手機與穿戴式產品占營收比重逐漸下滑，主要是手機產品屬於舊機種，出貨已經接近尾聲，第二季佔營收比重降至10%。

但因有平板新產品出貨加上儲能櫃貢獻，第二季營收、獲利皆較首季成長。

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