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王座將插旗美國西雅圖 9月上旬掛牌上櫃

2024/08/14 15:48

六角集團轉投資的王座國際餐飲（2751）預計9月上旬掛牌上櫃，王座總經理林子恒（右）表示，王座將以台灣開設直營店、品牌海外再授權拓點，以及「橋村炸雞」開放加盟「3隻腳」開拓營運版圖。 （王座提供）六角集團轉投資的王座國際餐飲（2751）預計9月上旬掛牌上櫃，王座總經理林子恒（右）表示，王座將以台灣開設直營店、品牌海外再授權拓點，以及「橋村炸雞」開放加盟「3隻腳」開拓營運版圖。 （王座提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕六角（2732）集團轉投資的王座國際餐飲（2751）預計9月上旬掛牌上櫃，王座總經理林子恒表示，王座將以台灣開設直營店、品牌海外再授權拓點，以及「橋村炸雞」開放加盟「3隻腳」開拓營運版圖。

林子恒指出，王座目前已在台灣開出「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞」、「京都勝牛」、「橋村炸雞」以及「杏美小食堂」等6大餐食品牌，共54家直營門市，未來將以每年新開8~10家直營店的速度壯大台灣餐飲市占率。

「段純貞牛肉麵」與「京都勝牛」兩大品牌以海外再授權模式已進軍美國與香港發展，至今已開出10家門市，包括「段純貞」香港開出5家、美國加州3家；「京都勝牛」香港2家，預計第4季再開1家。

海外市場已計劃透過授權再授權的商業模式，再插旗美國西雅圖市場，展開與同業的差異化營運策略，未來每年將增加2~3國家或地區的授權，維持每年20％的店家數成長率。

王座去年取得韓國「橋村炸雞」台灣代理權，並貢獻去年約3,000~4,000萬的營收，至今已開出4家直營店，並宣佈開放加盟，目標今年第4季在台灣開出首家加盟店，啟動王座品牌台灣市場加盟業務，挹注新的加盟事業相關收入。

王座去年搭上台灣疫後報復性消費紅利，全年合併營收12.53億元、營業利益1.15億元、稅後淨利1.16億元，每股盈餘6.83元，營收和獲利雙創歷史新高。

今年上半年合併營收6.73億元，年增率16.14％，因新展店而增加的人事成本與折舊攤提費用，稅後淨利3,348萬元，每股盈餘1.97元，較去年同期每股盈餘3.75元縮水。

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