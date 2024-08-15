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全球最大鋼鐵廠警告：中國正處「嚴冬」產業危機 比預期更難忍受

2024/08/15 07:34

中國鋼鐵業正面臨比2008年和2015年低迷時期更為嚴重的危機。（彭博資料照）中國鋼鐵業正面臨比2008年和2015年低迷時期更為嚴重的危機。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大的鋼鐵生產商、中國寶武鋼鐵集團警告，中國鋼鐵業正面臨比2008年和2015年低迷時期更為嚴重的危機，董事長胡望明強調，需要保存現金，並將當前情況比作「嚴冬」。

根據公司一份聲明，胡望明在公司半年會議上表示，這場產業危機可能會持續更長的時間，他說：「這比我們預期的更難以忍受」。胡望明的言論導致周三鐵礦石和鋼鐵市場出現新的疲軟，原料跌至去年以來的最低水平，上海螺紋鋼期貨跌幅超過4%，創2017年以來的最低水準。

中國迄今為止是全球最大的鋼鐵市場，由於今年房地產低迷和工廠活動疲軟，嚴重損害國內需求，鋼價暴跌至多年低點，鋼廠蒙受損失。

寶武鋼鐵生產全球約7%的鋼鐵，此時發出多重警告信號可能會讓亞洲、歐洲和北美的競爭對手感到擔憂，因為各國的鋼鐵同業正應對中國新一波的出口浪潮。

中國鋼鐵業在2008年至2009年的全球金融危機期間，遭受了毀滅性的衰退，並在2015年至2016年再次遭受重創。

寶武集團並未透露太多當前經濟低迷的原因，而將重點關注在員工和公司應該如何應對、保留現金，並最大程度地降低風險。

聲明稱，各級金融部門要更重視公司資金安全，加強逾期付款、不實交易等管控。公司表示，在度過漫長嚴冬的過程中，現金比利潤更重要。

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