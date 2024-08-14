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6月已轉虧為盈 華紙下半年勝上半年

2024/08/14 15:18

華紙今日舉辦法說會。圖左為總經理陳瑞和，右為財會部協理侯思怡。（記者歐宇祥攝）華紙今日舉辦法說會。圖左為總經理陳瑞和，右為財會部協理侯思怡。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕林漿紙大廠華紙（1905）第二季因地震衝擊、影響生產，導致上半年稅後虧損1.38億元，不過總經理陳瑞和今日表示，6月已轉虧為盈，目前中國市場採購明顯高於預期，下半年營運將勝上半年，原料、紙品價格走勢持續觀察。

華紙第二季營收54.25億元，毛利率4.89%，稅後虧損1.84億元，每股稅後淨損（EPS）0.17元，相較首季由盈轉虧，主要是因4月強震影響生產、銷售，也因此將歲修提前進行；上半年累計營收106.8億元、約與去年持平，毛利率7.5%，稅後虧損1.38億元，每股稅後淨損0.13元。

展望下半年，陳瑞和說，在同仁努力下，震後復原將近告終，紙漿、紙品銷量提升，營運從6月起已見回穩。針對漿價，陳說，長短纖價格在5、6月達到高峰，但當時花蓮廠仍在恢復中，7月因中國市場疲弱、造成國際漿價走跌，整體市場壓抑，不過8月採購量明顯優於預期，中國市場對第四季看法較為樂觀，華紙持續觀察後續走勢。

陳瑞和也說，華紙持續鑽研高附加價值領域，以紡織領域著墨最深，最新研發出從紙漿抽絲製成紡織纖維的技術，實驗線、製造流程設計已準備好，第一條試產線第四季建立、測試。

此外，華紙也持續推境淨零轉型，規劃擴大花蓮廠「木質素汽電共生」發電量，以達到全廠「綠色能源」自給自足，花蓮廠生質能鍋爐改造案將於下半年規劃，陳瑞和指出，目前資本支出規模等正在研議中。

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