小心詐騙！專家揭4種騙局 嬰兒潮世代最容易上當

理財規畫師列出4項最常見的詐騙手法，指出嬰兒潮世代最容易成為受害對象。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管許多人對金錢詐騙有所警覺，但在騙徒手法不斷翻新下，對嬰兒潮世代的打擊尤為嚴重，根據美國聯邦調查局（FBI）2023年資料，網路犯罪投訴中心受理的案件增加14%，60歲以上者舉報的損失多出11%。對此理財網站Go Banking Rates的理財規畫師馬哈菲（Ed Mahaffy）、馬辛柯（Patrick Marcinko）列出4項最常見的詐騙手法，並指出隨著人工智慧（AI）等科技進步，銀行與投資等領域進一步朝數位化發展，嬰兒潮世代可能因為缺乏經驗或經常上網，很容易成為受害對象。

1. 冒充政府機構的詐騙

詐騙者可能冒充國稅局等政府機構人員，試圖騙取金錢或個資。馬辛柯說，嬰兒潮世代多數即將退休或已退休，很容易受到冒充國稅局的詐騙電話影響，但要記住的是，國稅局不會透過電話或簡訊主動聯繫任何人。

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冒充政府的詐騙正在迅速變得越來越普遍，FBI統計顯示，去年冒充政府的詐騙增加32%，因此防範方法之一是避免透過電話向主動聯繫者提供付款資訊。

2. 假裝熟人聲音要錢

詐騙者可能冒充熟人的語音，而隨著科技進步，這類詐騙風險只會越來越普遍。馬辛柯說，騙子會冒充孩子的聲音來要求給錢，讓人很難識破，一旦碰上這種情況，先掛斷電話，然後給孩子打電話確認。

3. 幽靈駭客轉移帳戶

騙子冒充他人竊取金錢，尤其針對老年人，就是冒充技術服務人員，謊稱受害人遭駭客攻擊，宣稱要幫忙解決問題，然後再騙走存款。

馬哈菲指出，這類嚴重影響老年人的「幽靈駭客」騙局，通常是受害者接到電話、簡訊、電子郵件或電腦彈出視窗，稱需撥打一個號碼尋求協助，然後詐騙者就會讓受害者下載軟體。

而這個軟體可讓詐騙者遠端連上受害者的電腦，隨後詐騙者會假扮銀行人員之類的人物，稱受害人遭駭客攻擊，需將資金轉入一個所謂的安全帳戶，但實際上是將錢匯給了詐騙者。

4. 電子郵件、網路釣魚詐騙

馬哈菲說，隨著愈來愈多人在網路購物，竊取資料、成功詐騙嬰兒潮世代的網路釣魚急劇增長。詐騙者可能會假冒購物的商店發送密碼重置電子郵件，取得密碼後，會在受害者的不同帳戶上嘗試使用該密碼、竊取資金。

另外網路釣魚詐騙還可能已府健行事發送虛假發票或收據等內容，等受害者打開這些文件時，就會被自動下載惡意軟體，而這種軟體能使駭客竊取個人資訊，從而幫助駭客存受害者身上竊取到財產。

馬辛柯說：「如果可以，在登入時添加多重身份驗證，為帳戶提供更多的安全保護。」馬哈菲則提醒，要對未知事務保持警覺，例如不要隨意亂點彈出的視窗或連結，也不要回覆未知的電話，或者是隨意下載各種軟體。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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