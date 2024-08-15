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華爾街巨鱷Q2持股大揭袐！貝萊德、小摩同步重押微軟、輝達

2024/08/15 07:40

華爾街巨鱷Q2持股大揭袐！貝萊德、小摩同步重押微軟、輝達（路透）華爾街巨鱷Q2持股大揭袐！貝萊德、小摩同步重押微軟、輝達（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街巨鱷Q2持股大揭袐！近期，投行們陸續向美國SEC提交最新季度13F報告，科技股依舊是投行們的最愛，如全球最大資管巨頭貝萊德與摩根大通，2大巨鱷同步重押微軟與輝達。

外媒報導，13F文件顯示，截止至2024年6月30日的第2季度，貝萊德持倉市值為4.42兆美元（約新台幣142.77兆元），較上季4.3兆美元（約新台幣138.89兆元）季增3%。

至於貝萊德第2季前10大持股佔總市值27.22%，仍偏愛美股科技7巨頭，微軟依舊是頭號重倉股，持倉5.54億股，市值約2476億美元（約新台幣7.99兆元），佔投資組合比例5.60%。

第2大持股則是輝達，持倉18.39億股，市值約2272.23億美元（約新台幣7.34兆元），佔投資組合比例5.14%。

蘋果排名第3，持倉10.50億股，市值約2211.96億美元（約新台幣7.14兆元），佔投資組合比例5.00%。

亞馬遜與Meta分別排名第4與5名，持倉市值分別為1253.60億美元（約新台幣4.05兆元）、812.35億美元（約新台幣2.62兆元）。

至於第6至第10大持股，則為Google-A、Google-C、禮來、博通、伯克希爾-B。

而第2季增持股，包括醫療保健公司Solventum （SOLV.US）、特朗普媒體科技集團 （DJT.US） 、大幅增持石油股埃克森美孚3000萬股，以及禮來和強生等醫療保健公司。

減持博通和伯克希爾-B，清倉了先鋒自然資源等。

而摩根大通第2季也鐘愛科技巨頭，摩根大通第2季持倉總市值為1.22兆美元（約新台幣39.41兆元），上季1.18兆美元（約新台幣38.11兆元）增長3%。

第2季度，小摩增持了微軟、輝達、蘋果、亞馬遜、Meta、Google等科技巨頭，前10大持股佔總市值的24.27%。

微軟位列第1，持倉1.33億股，持股市值約592.68億美元（約新台幣1.91兆元），佔投資組合比例4.87%，較上季度持倉數量增長3.81%。

輝達排名列第2，持倉3.91億股，持股市值約482.77億美元（約新台幣1.56兆元），佔投資組合比例3.97%，較上季度持倉數量增長2.94%。

蘋果排名第3，持倉1.81億股，持股市值約380.77億美元（約新台幣1.23兆元），佔投資組合比例3.13%，較上季度持倉數量增長15.85%。

亞馬遜、SPDR標普500指數ETF分別位列第4、第5，持股市值分別為334.07億美元（約新台幣1.08兆元）、306.55億美元（約新台幣9902億元），分別佔投資組合比例為2.74%、2.52%。

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