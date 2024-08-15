AI派對大贏家！專家點名這檔至少再漲5成

AI派對大贏家！專家點名美光，至少再漲5成（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球股市掀AI熱潮，但在經歷「805黑色星期一」血洗後，投資人開始質穎是否已過熱，不過，分析師表示，隨著AI應用百花齊放，AI派對正在狂歡中，並點名記憶體大廠美光將是大贏家，將其目標價每股150美元，其潛在上漲空間高達53.94%。

《Barron’s》報導，知名投顧公司New Street Research分析師皮埃爾·費拉古

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（Pierre Ferragu ）13日研究報告重申，給予美光股票「買進」（Buy）的投資建議評級，目標價維持在每股150美元。

他指出，2024年下半年數據中心的記憶體前景，在人工智慧加速增長，和傳統伺服器復甦強勁，預測美光將在未來幾個季度繼續超出預期。

Ferragu估計，未來4年，AI 伺服器市場對記憶體的需求將增長14倍，從2023年的35億美元（約新台幣1130.5億元）增長到2027年的500億美元（約新台幣1.62兆元）。

他進一步指出，在AI伺服器中增加HBM（高頻寬記憶體），隴著HBM等高附加價值產品崛起，將使記憶體產業迎來長線成長動能。

美光13日股價收97.44美元，雖然今年來股價漲18.34%，不過，距離目標價150美元，潛在上漲空間上有約54%。

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