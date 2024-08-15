美制裁無用？外媒：中國「奧步」多 獲取大量AI晶片

美國自2022年10月以來不斷對中國晶片出口進行更嚴格的管制，但中國仍靠不少管道獲取。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國自2022年10月以來不斷對中國晶片出口進行更嚴格的管制，但有專家形容，出口管制的執行就像「貓抓老鼠」。《美國之音》報導，有證據顯示，層出不窮的幌子公司和螞蟻搬家式的走私活動，恐已讓中國獲得足以讓解放軍訓練軍事人工智慧（AI）需求的晶片，讓外界對美國的對中國晶片禁令效力產生質疑，也有專家認為應該改變禁運思考模式。

《美國之音》報導，包括輝達（NVIDIA）目前最先進的H100晶片等在內，美國商務部工業與安全局（BIS）2022年10月7日公布具有分水嶺意義的對中晶片出口管制規定。但有相關調查顯示，中國仍然可以獲得這種晶片。

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美國新聞網站《The Information》8月12日1篇報導指出，中國1家電器企業從馬來西亞的1家中間商，以1.2億美元（約新台幣38億元）購買數百台共包含約2400塊這款高階晶片的伺服器。報導表示，中間商幫助中國買家在馬來西亞設立幌子公司，以此隱藏買家的實際中國身分。

《紐約時報》則報導，包括中國中科院附設院校、廣東中山大學在內的許多中國科研機構，已經在使用輝達、超微（AMD）的晶片和其他美國技術，用於研發核武、魚雷、影像偵察等軍事研究。

《紐約時報》和華盛頓非營利組織高級國防研究中心（C4ADS）合作整理的研究顯示，十多個與中國政府有關的實體，已經透過幌子公司等途徑買到了被美國管制的晶片，而其中一些實體與中國軍方有關聯。

報導更指出，有深圳電子產品商家協助中國買家買到了數百、甚至數千枚被禁運的高階晶片，其中包括H100晶片和同樣被禁止對中國實體銷售的A100晶片。

另據《華爾街日報》 7月報導，中國透過招募留學人員的方式從海外帶貨，以每片100美元（約新台幣3226元）為酬勞，以螞蟻搬家的方式，讓被禁晶片不斷流入中國。

上述美國媒體的報告顯示，一些實力雄厚的中國買家透過設立海外幌子公司和與外國中間商合作的方式，單筆交易就能購得動輒達2千多枚輝達H100晶片。儘管這些晶片相較輝達的全球出貨量微乎其微，但專家認為，若它們（晶片）落入中國軍方科研單位手中，可能足以滿足解放軍AI武器研究的算力所需。

由於輝達、超微等美國AI晶片公司產品多隱含在各類電腦產品內，以整機型態出售，儘管美國對高階晶片對中國出口管制重重，漏網之魚仍可能滿足中國的軍事AI研究所需。

《外交事務》（ Foreign Affairs ）網站今年7月發表1篇文章推算：若中國軍方及其關聯單位通過走私方式獲得1.1萬塊H100晶片，中國軍方只需一星期，就能訓練出1個相對先進的AI大型語言模型。

根據業界統計，1台包含8個輝達H100晶片的伺服器，平均標價38萬美元（約新台幣1225萬元）。以此計算，中國最多需投入5.3億美元（約新台幣170億元），透過走私手段規避美國制裁，購買這些晶片用於軍事目的。

目前尚無有關輝達等先進晶片透過各種非法途徑進入中國的準確數據，但據華盛頓智庫新美國安全中心的1項分析，每年走私進入中國的AI晶片的可能數量為1萬2500塊。只要有這些晶片，中國還可靠高階晶片搭配國產晶片方式，達到訓練軍事AI的目的。

法律專家认为，輝達、超微这样的大廠積極配合美國對中國的晶片出口禁令，但晶片仍然能流入中國，責任應歸咎於中間商。安慶國際法律事務所（Akin Gump Strauss Hauer & Feld）國際貿易組的合夥人、前美國商務部主管工業與安全局出口管制事務的助理部長沃爾夫（Kevin Wolf）指出：「美國公司根本不希望他們的產品流向那些不良的終端用戶。」

沃爾夫表示：「晶片製造商的所有者不對其他人的行為負責，自從出口管制開始以來，規則一直是這樣：（違規的）是出口的一方，是負責裝運的一方，是合作違反規則的各方。」

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）國際商務研究主任芮恩希（William Reinsch）表示則指出，追根究柢，出口管制的執行就像「猫捉老鼠」，他說，若1家公司被列入實體清單，還是可以在同1個地方，用不同名字創辦1家新公司。

戰略與國際研究中心的劉易斯則建議，美國半導體出口管制措施應該改變思路，允許企業向中國銷售晶片，但限制它們出口向中國出售晶片設備和技術。

他說：「中國還不能製造頂級設備，而這正是製造頂級晶片所需要的。但你可以把晶片賣給他們，以此減少他們打造自主晶片的動力，並幫助我們（美國）自己的製造商。」

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