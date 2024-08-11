打造無人機國家隊 經部補助研發關鍵模組「去紅化」

經濟部提出無人機關鍵模組研發補助計畫，支持業者建置非紅供應鏈。無人機示意圖，非新聞當事人。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕無人機屬國機國造一環，經濟部與「亞洲無人機AI創新應用研發中心」（亞創中心），聯手擘劃要建造屬於台灣的無人機國家級品牌「Drone Taiwan（壯台灣） 」，經濟部貿易署將籌辦展會協助台灣無人機提升國際能見度，產發署今年也將繼續推動研發補助計畫，支持業者開發無人機關鍵模組，同時建置非紅供應鏈。

經濟部長郭智輝今出席「2024無人機日—亞洲無人機AI創新應用博覽會」時指出，無人機產業已非昔日規模，目標是將無人機產業產值在2030年拉升到300億元，經濟部也觀察到全球無人機市場變遷，希望2028年就能達成該目標。

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烏俄戰爭後，無人機在不對稱作戰中異軍突起，備受全球關注。為帶領台灣無人機廠商打國際盃，產發署今年4月續推「軍民通用無人機能量籌建計畫」，優先補助籌建軍用商規與軍用軍規無人機關鍵模組，例如通訊、 酬載、飛控與地面通訊模組等，以及相關技術，包括AI 影像辨識、即時動態定位技術（RTK），以及自主飛行與性能強化升級。

值得注意的是，該計畫亦要求須建置符合公部門或國內外無人機客戶要求的產品規格或應用情境需求，審查重點強調須「建置非紅供應鏈」，廠商開發的整機或關鍵模組產品，均禁止使用紅色供應鏈零組件。

經濟部貿易署也責成外貿協會，與亞創中心在今年10月合作籌辦「台灣國際無人機展」，並與物聯網AIoT展、台北電子展同步登場，期能達成群聚效應，明年則結合台北國際航太展展出；海外參展部分，將透過台灣形象展助攻台廠展出最新穎、先進的無人機科技。

亞創中心廠商協會理事長、經緯航太董事長羅正方強調，台灣無人機產業並非百家爭鳴，而是「百花齊放」，在防堵紅色供應鏈滲透下，業界亦期待打響台灣無人機的名號，建造國家級品牌，獲得國際民主聯盟國家信任。

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