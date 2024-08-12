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沒錢了！中國鄭州、蘇州法拍屋暴增4成

2024/08/12 07:29

中國房市低迷，法拍屋數量激增。（彭博）中國房市低迷，法拍屋數量激增。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國房市低迷，滿地爛尾樓，加上失業率攀升，許多人繳不出房貸，造成法拍屋大幅增加，其中鄭州及蘇州上半年法拍屋數量年增逾4成。

市場機構克而瑞報告顯示，2024年上半年，中國住宅類法拍屋掛牌量達20.2萬間，較去年同期增加12%。

統計顯示，住宅類法拍屋在二線城市增幅最顯著，其中鄭州2024年上半年掛牌數達5138間，年增43%；廈門、蘇州等城市的住宅類法拍屋掛牌量，亦較去年同期增加超過40%，外界研判，鄭州法拍屋數量激增可能與該市的「爛尾樓」有關。

專家表示，儘管法拍屋價格比中古屋更低，起拍價大約是市價的7折，因房價降得太快，競拍很難以底價成交，成交率也不高。今年上半年住宅類法拍屋成交率僅18.4%，比去年同期下降8.8個百分點。

銀行界人士告訴財新，由於房價下降比較厲害，銀行也不敢真的收了房子拿去法拍，部分房產可能已經成了負資產，賣了也無法清償銀行貸款，與其放任這些房貸變成不良貸款，不如雙方協商共渡難關，先挺過這幾年再說。

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