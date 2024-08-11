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中國農夫山泉將傳給美籍二代？鍾睒睒回應了

2024/08/11 17:43

農夫山泉創辦人鐘睒睒。（法新社）農夫山泉創辦人鐘睒睒。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近來中國網路流傳，農夫山泉董事長鍾睒睒將把公司傳給美國籍二代，引發外界擔憂農夫山泉將成為外國企業。對此，鍾睒睒回應稱：「農夫山泉永遠屬於中國」。

綜合媒體報導，鍾睒睒近日接受中國央視財經頻道《對話》專訪，回應近來外界對他及農夫山泉的諸多質疑，當中包括「農夫山泉可能會傳給美國籍二代」、「捐贈2.4萬瓶水的摳門首富」等被網友攻擊的話題。

對於網傳農夫山泉有可能會傳給美國籍二代，未來可能不會是中國企業的疑慮，鍾睒睒回應稱，「農夫山泉永遠屬於中國」，並指目前公司接班人還不清晰，也不能清晰，這是大公司慣例，讓公司永遠處於競爭狀態，讓所有人都覺得自己是有機會，直到接班人能力讓他可以放心，就可以交棒了。

對於網友批評農夫山泉在2023年底甘肅地震中，只捐贈2.4萬瓶飲用水。鍾睒睒表示，這2.4萬瓶水是公司的制度設計，任何時候只要有公眾危機，農夫山泉就會將災害捐贈的權力下放到辦公處和經銷商，常備1000箱水，以便即時捐贈救災，而1000箱正好是2.4萬瓶水。鍾睒睒稱，該制度設計本來是個好的東西，但在網路爭議的過程中也被拉出來，作為一個首富的詬病，這是外界不了解公司制度設計所造成的誤解。

至於近來受到網路暴力攻擊的影響，鍾睒睒稱，這次網路暴力攻擊讓他重新思考成為首富的責任在哪裡，只要堅持下去，真理一定會來的。

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