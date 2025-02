最新大麥克指數出爐 台灣比美國便宜60％

經濟學人發表最新「大麥克指數」(Big Mac index),台灣價格為2.28美元。(示意圖,法新社)

〔財經頻道/綜合報導〕《經濟學人》發表最新「大麥克指數」(Big Mac index),台灣價格為2.28美元,美國則為 5.69 美元,台灣大麥克價格比美國便宜60%,《經濟學人》PO文稱,肉食者可能會想來台灣。

《經濟學人》於1986年首度發布大麥克指數,以輕鬆簡單的方式介紹匯率理論。藉由比較各國大麥克漢堡的售價,衡量某通貨相對於美元,其價值究竟是高估或低估。外界也將這個非經濟指數視為比較物價的基準。

根據最新大麥克指數,美國的大麥克售價為 5.69 美元,在歐元區價格相當於 6.09 美元,台灣的價格僅 2.28 美元,不到歐美的一半。

經濟學人在社交平台上PO文稱,新的大麥克指數顯示,肉食愛好者可能會想來台灣,台灣大麥克價格只有2.28美元,與美國形成鮮明對比。

報導還提及,富裕國家往往物價較貴,一些高生產力、高薪行業提高整個就業市場的薪資,這提高生產力較低且不受外國競爭影響的行業的成本和價格。基於這個原因,大麥克指數也有一個「調整」版本,將各國人均GDP納入考量。

不過,即使以這個標準衡量,瑞士的物價仍然昂貴,還有另一個異常現象就是阿根廷,儘管該國並不富裕,但披索仍被高估。消費者可以按照官方匯率以 5.69 美元兌換超過 5300 披索,聽起來似乎很多,但當地大麥克售價為 6100 披索,而7個月前為 3150 比索。這些異常可能只是反映大麥克指數中的缺陷,畢竟生活除了漢堡之外,還有更多的東西。

報導稱,任何衡量貨幣購買力的指標中,統計學家都面臨著廣度、一致性和及時效性問題,世界銀行的計算範圍比大麥克指數廣泛,然而,世銀的數據需要大量的統計人力,而且最多每3年才出現一次。大麥克指數則是少數人的成果,每6個月更新一次。

Our updated Big Mac index shows that meat-lovers may want to go to Taiwan, where a Big Mac only costs $2.28. This is opposed to the $5.69 they would pay for the same burger in America https://t.co/xgxPB02oni pic.twitter.com/uyuYaerY9H