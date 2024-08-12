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最新大麥克指數出爐 台灣比美國便宜60％

2024/08/12 07:30

經濟學人發表最新「大麥克指數」（Big Mac index），台灣價格為2.28美元。（示意圖，法新社）經濟學人發表最新「大麥克指數」（Big Mac index），台灣價格為2.28美元。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《經濟學人》發表最新「大麥克指數」（Big Mac index），台灣價格為2.28美元，美國則為 5.69 美元，台灣大麥克價格比美國便宜60%，《經濟學人》PO文稱，肉食者可能會想來台灣。

《經濟學人》於1986年首度發布大麥克指數，以輕鬆簡單的方式介紹匯率理論。藉由比較各國大麥克漢堡的售價，衡量某通貨相對於美元，其價值究竟是高估或低估。外界也將這個非經濟指數視為比較物價的基準。

根據最新大麥克指數，美國的大麥克售價為 5.69 美元，在歐元區價格相當於 6.09 美元，台灣的價格僅 2.28 美元，不到歐美的一半。

經濟學人在社交平台上PO文稱，新的大麥克指數顯示，肉食愛好者可能會想來台灣，台灣大麥克價格只有2.28美元，與美國形成鮮明對比。

報導還提及，富裕國家往往物價較貴，一些高生產力、高薪行業提高整個就業市場的薪資，這提高生產力較低且不受外國競爭影響的行業的成本和價格。基於這個原因，大麥克指數也有一個「調整」版本，將各國人均GDP納入考量。

不過，即使以這個標準衡量，瑞士的物價仍然昂貴，還有另一個異常現象就是阿根廷，儘管該國並不富裕，但披索仍被高估。消費者可以按照官方匯率以 5.69 美元兌換超過 5300 披索，聽起來似乎很多，但當地大麥克售價為 6100 披索，而7個月前為 3150 比索。這些異常可能只是反映大麥克指數中的缺陷，畢竟生活除了漢堡之外，還有更多的東西。

報導稱，任何衡量貨幣購買力的指標中，統計學家都面臨著廣度、一致性和及時效性問題，世界銀行的計算範圍比大麥克指數廣泛，然而，世銀的數據需要大量的統計人力，而且最多每3年才出現一次。大麥克指數則是少數人的成果，每6個月更新一次。

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