恐慌指數VIX急劇波動 美前財長桑默斯籲SEC調查

美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）呼籲美國證券交易委員會（SEC）和相關交易所調查本月5日VIX急劇波動事件。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕被稱做「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）本月5日出現劇烈波動，引起市場關注。美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）近日在接受外媒訪問時，呼籲美國證券交易委員會（SEC）和相關交易所對該事件展開調查。

綜合媒體報導，VIX是衡量美國股市預期壓力的指標。本月5日美股出現恐慌性拋售，期間VIX指數一度急升65點，創2020年3月、疫情大流行以來新高，儘管VIX指數在晚些時候冷靜下來，收盤時已下降38.6點左右，但仍是2020年以來最高水準。

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對此，桑默斯9日在接受外媒訪問時表示看法，稱根據他的理解，VIX指數的計算中存在一些非流動性工具，VIX指數本月5日的波動多少有些人為，呼籲SEC和相關交易所應調查VIX的定價機制，以確保市場公平性。

對於桑默斯上述評論，美國證券交易委員和商品期貨交易委員會拒絕置評。

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