「炒」茶變抄家！中國450億「金融茶」一夜崩盤

中國泛茶爆雷，引發投資人恐慌，許多人湧入「廣州泛茶研發中心」，要求「泛茶控股」進行兌付。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國投資人炒股被割韭菜，「炒」茶也被坑。有茶葉界愛馬仕之稱的「泛茶控股」爆雷，涉及金額上百億人民幣（約台幣453億），「金融茶」一夜崩盤再度上演。目前泛茶控股銀行資金已被凍結，並宣布重組，投資人恐血本無歸。

綜合中媒報導，廣州芳村是中國規模最大的茶葉專業批發市場，聚集茶葉店鋪約2萬家。當地茶葉大致分為兩大類，一種沖泡飲用，另一種是金融茶，以普洱茶為主，用於收藏和炒作，屬投資品，部分茶葉甚至比黃金貴。

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自2023年下半年以來，芳村金融茶頻頻爆雷，2023年底「昌世茶」的公司茶價「閃崩」，涉及500多名茶商，總金額高達數億人民幣，這次輪到泛茶。

泛茶控股（廣州）有限公司3日對外發布《重組公告》，宣稱因各種謠言攻擊導致市場不穩定，造成大量資金被限制，董事會及核心經銷商商議將公司進行債務或股權重組，具體重組方案要待資產清算後，舉行股東和經銷商大會表決。

這份公告等於宣布泛茶爆雷，引發投資人恐慌，不少人湧入「廣州泛茶研發中心」，要求「泛茶控股」創辦人進行兌付。據悉，泛茶爆雷涉及金額上百億人民幣，有茶商將1000萬人民幣投入泛茶理財產品，如今無法兌付，損失慘重。

根據《重組公告》，泛茶自2015年開始籌備，2021年底正式推出，2022年進入芳村市場，此後在全中國開設約500家經銷商門市。自2024年6月起，泛茶幾乎每三天就發一款新產品，月收益率高達25%至30%，部分茶商禁不住誘惑，慘淪「最後一棒」，損失慘重。

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