美廉社為何屹立不搖？「這3樣」超多人點名 內行曝驚人優勢

一名網友好奇詢問「美廉社是怎麼生存的？」不少內行點出酒、蛋、米、即期品、國外品牌獨家進口等，都是美廉社至今仍屹立不搖的關鍵。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣隨處可見便利商店、超市，競爭相當激烈。對此，一名網友近日在PTT上好奇詢問「美廉社是怎麼生存的？」，貼文一出立刻釣出不少內行，點出酒、蛋、米、即期品、國外品牌獨家進口等，都是美廉社至今仍屹立不搖的關鍵，其中最多人提到酒、蛋、米。

原PO在PTT發文，表示台灣就7-11和全家獨大，再加上OK和萊爾富，市場都分的差不多了，生活大小事都這4家，他好奇，美廉社是怎麼生存到現在還沒倒的？

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對此，有網友回應，美廉社比較不像超商，反而定位在全聯、家樂福等這類超市，「他們就雜貨店版的小超市，米油鹽醬這些」、「東西跟超商產品線明顯不同」、「規模小可以開在巷弄內，離家近婆媽很愛去」、「買生活雜貨很方便，只是店面規模小一號而已」、「就真的在巷口，懶得走遠就進去買了」、「都在巷弄裡面，蛋跟酒很便宜」。

有不少網友也討論、分析美廉社的優勢。有網友表示，在美廉社，有些國外品牌是三商行獨家進口，其他通路買不到，例如調味料等，而且還有不少即期品優惠，非常划算。

有內行人則指出，與其他超市和超商相比，美廉社的酒類商品通常會更便宜，更封美廉社為「酒廉社」、「美酒社」，網友認為「國外啤酒便宜」、「酒類豐富」、「洋酒比超商便宜啊」、「之前還有半個月即期的12塊啤酒，買一堆回家」。

另外還有網友表示，「台灣還有在賣散裝米的，除雜貨店大概就美廉社了」、「蛋跟酒很便宜」、「我家巷口米蛋酒的概念吧…？」、「米啦！米都在這裡買」、「很好買，鮮奶豆漿酒類即期出清」、「美廉社即期品很便宜啊」。

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