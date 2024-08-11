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哈佛大學不忍了 控告三星晶片專利侵權

2024/08/11 07:11

美國哈佛大學指控南韓三星侵犯晶片製造專利權，並要求賠償。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕這可不是專利流氓提出的專利訴訟、勒索金錢！美國哈佛大學指控南韓三星侵犯晶片製造專利權，並要求賠償。

過去5年來，三星在美國面臨超過400起專利侵權訴訟，涉及從半導體製造到顯示器製造，以及智慧型手機的各個領域。這次名單中還有一項來自哈佛大學的指控，稱三星侵犯其晶片製造專利。

三星已被哈佛大學在德州聯邦法院起訴，該大學指控三星侵犯其晶片製造專利，其生產微處理器和記憶體晶片的方法侵犯哈佛大學化學教授羅伊·戈登（Roy Gordon）發明的兩項專利。

該訴訟進一步提到，這些專利保護用於沉積含有鈷或鎢金屬的薄膜的新穎工藝和材料，這對於計算機和手機等眾多產品的關鍵部件至關重要。

哈佛大學聲稱，三星已使用這些專利製程來開發智慧型手機處理器以及記憶體產品。除了阻止三星侵犯這些專利的命令外，哈佛還向法院尋求一筆「金額不詳」的金錢賠償，後續發展待觀察。

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