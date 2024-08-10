凱米颱風淹水戶50公分以上免申請 南市主動加碼明年房屋稅減免

南市府對於凱米颱風淹水救助項目。（南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕受凱米颱風豪大雨影響，台南部分地區造成淹水，為減輕受災戶的租稅負擔，台南市長黃偉哲今（10）日宣布減免房屋稅，且為便民，由財政稅務局主動辦理，免由受災戶個別向財稅局提出申請。

黃偉哲表示，為減輕受災戶的租稅負擔，已責成財稅局辦理房屋稅減免，對於淹水入戶達50公分以上房屋且有居住事實者，免徵明（2025）年房屋稅，財稅局將依據公所出具的「核發救助金清冊」主動辦理，免由受災戶個別向財稅局提出申請。

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財稅局說明舉例，例如屋主持有南市1間4層樓透天房屋供自住使用，受凱米颱風造成該屋1樓淹水達50公分以上，屋主向所在地公所申請災損補助並經核准，財稅局會依公所出具核發救助金清冊主動辦理，將該屋1樓部分免徵房屋稅1年。

凱米颱風橫掃全台，造成對中南部嚴重災情，南市淹水入戶50公分以上住戶，南市府加碼1.5萬元慰助金，加上中央補助，一般戶最高可領3.5萬元；中低收入戶最高可領4.5萬元。

淹水20公分以上未達50公分之住戶，南市府加碼提供每戶5千元的慰助金；若為中低收入戶，除了市府加碼補助的5千元，另有中央加發1萬元，共1.5萬元。泡水汽、機車，南市府也加碼補助，汽車受損維修超過2萬元、機車受損維修超過2千元可獲補助。

市府表示，目前淹水救助申請，包含淹水50公分以上住戶、淹水20公分以上未達50公分的住戶，共已提出申請約7500戶，因受理日期至8月16日為止，總數尚在統計中。

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