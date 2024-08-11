砸876億押美債驚動華爾街！神祕投資客現身 「1關鍵」揭購買計畫

資產管理公司擔任首席投資長舒特（Brent Schutte）因投入創紀錄的27億美元（約新台幣875億元）購買長期美債ETF，在ETF市場掀起波瀾。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕今年6月，美國一名「神祕投資客」投入創紀錄的27億美元（約新台幣876億元）購買長期美債ETF，在ETF市場掀起波瀾，吸引許多投資家在華爾街打聽相關風聲。《彭博》揭曉這名投資客的名字是舒特（Brent Schutte），目前在一家規模達3000億美元（約新台幣9.7兆元）、名為Northwestern Mutual Wealth Management的資產管理公司擔任首席投資長，他透露自己預期「美國經濟將走向衰退」而購買債券。

根據《彭博》報導，6月24日舒特投資團隊以公司名義，在貝萊德管理的「安碩20年期以上美國公債ETF」（TLT）投入27億美元資金，創下自2002年這檔ETF發行以來，史上最大規模的資金流入。

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對此舒特表示，鑒於勞動力市場降溫將引發經濟衰退的訊號，因此他計畫在這次投資組合中至少持有1年以上。

值得注意的是，美國7月非農就業新增人數較6月大幅下滑，失業率攀升至2021年10月以來最高，引發經濟衰退疑慮，使全球股市一片崩跌。而在舒特做出這項預測之際，因為經濟數據衰退及股市動盪而聚焦美債的目光，讓美債最近幾週出現上漲，證明了舒特的預測是對的。

不過這幾天股價也有些回落，這些漲跌波動，都意味著市場把握9月降息的投資機會。舒特提出一系列支持他觀點的經濟數據，像是儲蓄率、消費流動性，以及最後一條防線是美國失業率的上升，都證明了經濟優勢消失，並正式進入衰退期。同時，摩根大通表示，目前預計美國經濟今年陷入衰退的可能性為35%，高於上月初的25%。

舒特談到可能出現的經濟衰退時間時表示：「我們將在未來3至6個月內確定是否有這樣的情況，而現實來說，我們可能已經處於在這樣的情況中了。」

規模580億美元（約新台幣1.88兆元）的TLT，自6月24日以來上漲約1%，但隨著股市相對回溫，過去幾個交易日又回吐了一些漲幅，且當勞動市場數據回溫緩解經濟衰退的擔憂，債券ETF又出現下跌。

不過舒特表示：「這檔ETF表現符合預期，風險報酬設定對於持有長時間的曝險很有吸引力，也是衡量債券對利率變動敏銳度的指標。」根據舒特的計算，若在持有公債的1年內升息4碼（100個基點，1個百分點），他將虧損2%，但如果降息4碼，總報酬率將達12%。

展望後市，舒特預期股市將出現進一步的波動，就如本週早些時候融資退場，或者是經濟數據疲弱而引發市場恐慌。不過他認為，9月降息幅度不太可能超過1碼（0.25個百分點），因為Fed官員們需要確定通膨朝著正確方向發展。

但他也補充，若勞動市場出現進一步「降溫」，Fed可能會降息兩碼甚至更多。

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