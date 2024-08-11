輝達Q2財報公布在即先從台灣找答案？一數據有驚人發現

輝達（NVIDIA）本月底將發布第2財季（截至7月底）財報。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）本月底將發布第2財季（截至7月底）財報，富國銀行分析師在研究台灣的出口數據卻發現，台灣的自動化資料處理（automatic data processing）設備出口數據，向來與輝達的資料中心事業營收有關聯，可能會影響到輝達財報。

《TheStreet》報導，今年5月，輝達執行長黃仁勳表示，下一場工業革命已經開始，並指出，人工智慧（AI）將給幾乎各行各業帶來顯而易見的生產力增長。

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但近幾日外媒報導，輝達眾所矚目的Blackwell系列GPU，卻傳出存在設計缺陷，推出時間可能將延遲約3個月，預計將影響包括Meta、微軟、Google等客戶。

第1季輝達其資料中心營收為226億美元（約新台幣7333億元），年增427%、季增23%。隨著華爾街財報季進入尾聲，輝達也將於月底公布第2季財報。

富國銀行分析師最近從台灣出口統計數據中，發現一個驚人的事情。分析師強調，台灣的自動化資料處理設備出口數據，向來與輝達的資料中心事業營收有關聯性。

台積電是全球晶圓最大代工廠、輝達最大供應商，而台灣又是台積電（2330）的主要所在地。富國銀行表示，7月份台灣的自動化數據處理設備出口總額約為90.6億美元（約新台幣2939億元），年增85.5%、月增36%，5月和6月的出口量分別較去年同期成長324%和135%。

文章指出，雖然7月數據反映出與5、6月強勁上升有放緩趨勢，但投資者可能更關心的可能是截至7月的3個月數據。7月出口數據公布後，這使截至7月的三個月出口總額達到212.5億美元（約新台幣6895億元），年增141%、季減4.6%。

就拿台灣的自動化資料處理設備出口數據和輝達資料中心事業營收歷來的相關性來看，這意味著輝達2025會計年度第二季資料中心營收預估約為230億美元（約新台幣7463億元），低於富國銀行預估的246億美元（約新台幣7982億元）和華爾街預估的約250億美元（約新台幣8112億元）。

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