他買台積電5年暴賺2千萬！超狂成本曝光 網一看超驚喜：抱得住很強

昨（9）日台積電股價大漲，重返9字頭，終場漲4.24%、收934元。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股8月上演股災驚魂記，尤其8月5日台股暴跌1807點、跌幅達8.35%，權王台積電（2330）也難逃遭砍殺，盤中一度觸及跌停，終場重挫88元，為公司歷來最大單日下跌金額，昨（9）日台積電股價大漲，重返9字頭，終場漲4.24%、收934元；1名網友就在PTT發文指出，他自2019年起陸續買進台積電股票，至今已累積45張，每張買進均價48.3萬元，帳面獲利約2006萬元，報酬率達92%，此文也引發熱烈討論，表示「抱得住真的強」。

原PO在PTT以「感謝台積賜我吃穿」為題發文，表示自己從2019年起採用微笑曲線分批買入台積電，並持續持有，考量台積電潛在發展優勢，暫無賣出計畫。而他在7月底、8月初股價回檔時，剛好出國前往土耳其旅遊，於是在8月5日出國前以822元的價碼買進一張台積電。

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原PO表示，他目前台積電的持股總數45張，接下來繼續努力工作存錢，再找好的時機繼續加碼，短期目標是湊滿50張。

從對帳單來看，帳上獲利約2006萬元，總投入成本約2177萬元，換算下來，一張均價約48.3萬元，未實現損益率高達92.13%。

此文章引起一陣熱烈討論，許多網友紛紛恭喜原PO，大讚「抱得住真的強」、「822真的會撿」、「馬上賺回機票旅費」、「相對低檔買很多，高檔少量進場，賺翻，恭喜」、「要買就買最強的」、「近期這麼震，抱的住很強」、「賺爛了」。

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