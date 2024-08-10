投資人對美經濟前景擔憂緩解 國際油價終結連4週跌勢

國際油價週五（9日）上漲。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人對美國經濟前景擔憂緩解，以及對以哈是否進一步衝突做好準備，國際油價週五（9日）上漲，終結連4週的跌勢。

紐約西德州中級原油9月交割價上漲65美分或0.9%，收每桶76.84美元，本週上漲4.5%。

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布蘭特原油10月交割價上漲50美分或0.6%，收每桶79.66美元，本週上漲3.7%。

《Market Watch》報導，分析師表示，週四公布的美國上週初次請領失業救濟金人數下降，安撫了投資者對勞動力市場狀況的擔憂。

另外中國7月消費物價指數（CPI）年增0.5%，登5個月高點，且為連續第6個月上升，高於分析師預期。ActivTrades資深市場分析師伊萬傑里斯塔（Ricardo Evangelista）表示，最新數據進一步改善了基調，緩解市場對這全球最大原油進口國需求前景的擔憂。

而德國商銀大宗商品分析師Barbara Lambrecht表示：「中東緊張局勢隨時可能升級，提供推高油價的支撐力。因此，地緣政治風險可能持續對未來一週油價走勢有重大影響力。」

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