中油會員卡友小心！ 審計部：加油站員工盜積點數逐年攀升

中油推出VIP會員卡服務，但審計部發現，去年就有14縣市加油站員工有盜積點數情形，近3年共達155次，且盜積次數還逐年攀升。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕為吸引顧客持續消費，提高客戶回流及忠誠度，中油推出VIP會員卡服務，但審計部發現，去年就有14縣市加油站員工有盜積點數情形，近3年共達155次，且盜積次數還逐年攀升。對此，中油表示，會持續查核會員卡異常交易情形，並以走動管理、廉政法令宣導，加強人員查核經驗傳承，杜絕不肖員工盜積點數舞弊。

審計部指出，中油推出VIP會員卡服務，單次加油金額滿50元以上，即可享汽油每1元累積1點會員點數，柴油每2元累積1點會員點數；另依該公司公告規定，每5000點會員點數可折抵25元加油消費；或每100點可折抵1元複合商店、洗車、快保消費。

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依油品行銷事業部所訂會員卡異常交易查核作業辦法，將各加油站有關同一會員卡號一個月內於同一站積點次數超過一定次數，且累積交易超過一定金額等5 類異常交易情形列查核重點項目，及實施走動管理與廉政法令宣導等措施。

不過，根據審計部的決算報告，2021年至2023年間內部調查，竟發現3年間累計有155次員工盜積會員點數情形，2021年為40次、2022年為57次、2023年為58次，盜積次數還逐年攀高。

其中台北北區零售中心在3年間，累積盜積次數更達24次，其次依序為台南南區17次、桃園12次、彰化16次及嘉義11次、台北南區10次。審計部認為，中油應加強員工教育訓練，匡正作業缺失，以維護公司形象。

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