美股收紅！台積電ADR漲1.56％ 輝達跌0.21％

美股週五（9日）收紅。台積電ADR也漲1.56%，輝達（NVIDIA）卻跌0.21%。（路透）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歷經本週震盪激烈，美股週五（9日）收紅。科技五大天王全數收高，科技股領軍上漲，主要指數9日都收高，道瓊收盤漲0.13%，收39497.54點；標普500指數上漲0.47%，那斯達克指數漲0.51%。台積電ADR也漲1.56%，輝達（NVIDIA）卻跌0.21%。

S&P 500指數週一大跌3%，主因為美國7月非農就業數據疲軟，引發經濟衰退疑慮，但隨著本週其他經濟數據樂觀，擔憂略為緩解。不過，經歷動盪的一週後，三大指數本週收盤均虧損，道瓊週線收黑0.6%，S&P 500下滑0.04%，那斯達克週線跌0.18%。

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道瓊工業指數漲51.05點或0.13%，收39497.54點。

那斯達克指數漲85.28點或0.51%，收16745.3點。

S&P 500指數漲24.85點或0.47%，收5344.16點。

費城半導體指數下跌20.56點或0.43%，收4709.45點。

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