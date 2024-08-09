永彰停止車用業務 觀音廠土地處分利益估19億元

永彰擬處分觀音廠土地，處分利益估達19億元。（資料照）

〔記者林菁樺、實習記者蔡宛凌／台北報導〕永彰（4523）9日下午宣布，將停止車用業務以積極轉型，董事會決議以不低於新台幣26億元，處分桃園市觀音廠區土地，預計處分利益19億元。

永彰策略長兼發言人江威龍解釋，因車用業務受到 OEM 代工減少，售後市場（AM）開拓不易，業務量持續萎縮，導致產線稼動率不足，生產成本競爭力下降，已連年處於虧損狀態。

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永彰指出，停止車用業務後，將使廠區土地使用率下降至不足20%，基於未來發展考量，永彰決定處分觀音廠區土地，活化閒置資產以利轉型。

永彰表示，目前已取得兩家專業不動產估價公司出具的鑑價報告，預計於9月底召開臨時股東會進行討論和表決，若以26億元的價格完成處分，預估將帶來約19億元的處分利益。

江威龍指出，若處分順利且完成合約簽訂，永彰將進行搬遷以維持正常營運。透過此次處分可有效活化資產，減少負債，強化財務結構，降低經營管理成本、提高營運綜效，對於提升公司價值及股東權益均有正面助益。

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