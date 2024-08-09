7月機械出口年減6.8％ 機械公會:年底旺季可逐漸加溫

機械公會表示，七月整體機械雖小幅下滑，但隨著年底旺季應會逐漸加溫。 （記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺、實習記者蔡宛凌／台北報導〕機械公會今9日公布前7月進出口統計速報，7 月機械出口 24.57億美元、年減6.8%；機械公會表示，整體機械雖小幅下滑，隨著年底旺季應會逐漸加溫。

據統計，7月機械出口 24.57 億美元，年減6.8%。以新台幣計算 798.49 億元，年減少 2.3%。1至7 月機械出口值為 166.33 億美元，年減 2.2%。

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機械公會統計，今年前7月機械出口則前三大設備為電子設備、檢測量設備、工具機，其中，電子設備年增6.9%、檢量測設備年增2.1%、工具機年減17.2%。值得注意是工具機7月出口金額為1.78億美元，年減26.2%，機械公會指出，受到地緣政治衝突與國際匯率影響仍未消除，雖日幣近期有回升，出口未見明顯動能，全球不確定的因素仍在。

統計速報指出，今年上半年電子機械前三大出口為:電子設備28.06億美元、檢量測設備27.44億美元、工具機12.54億美元；出口前三大國為美國、中國、日本。

機械公會表示，目前國際景氣尚未恢復，建議政府可以擴大內需，藉由汰舊換新，提升國內製造業生產效率與節省能源，同時也能刺激內需，提振機械設備市場，加速帶動景氣循環。

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