投資台灣三大方案再添4企業

投資台灣事務所今（9）日再添四家企業擴大投資台灣。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺、實習記者蔡宛凌／台北報導〕投資台灣事務所今（9）日宣布，四家企業擴大投資台灣，包含昌霆實業、南允工業、致圓方正科技、光感動公司都參與「中小企業加速投資行動方案」。

昌霆實業生產各類型粉末精密零件、滿足精密加工業者的產品要求，規劃於苗栗公館鄉投資興建新廠，採購自動化設備與安裝智能化管理系統，並擬於廠區屋頂裝設太陽能發電設施。預計投資金額約2.9億元，可創造8名本國就業機會。

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南允工業設計製造全系列螺桿與料管，為機器中主要的核心零組件製造商，規劃增聘12名本國員工，投資約2.6億元於臺南市永康區興建新廠，將導入物聯網技術與ERP系統，即時掌握生產資訊與調控排程，達到數位化管理的效益。另外，同時使用碳盤查、建置能源管理系統與安裝太陽能發電設施以達成永續發展目標。

致圓方正科技致力於廢棄物資源化，將產品應用於各式工程類之低強度混凝土、人行步道用磚、水泥3D列印等，計劃建新廠並導入智慧建築管理系統，同時取得綠建築標章，推動循環經濟發展，預計創造12名本國就業機會。

光感動公司專營車用發光元件與光學感測器的開發銷售，計劃投資1.8億元在台南建智慧產線，招募20名員工，導入MES系統並採用節能設備，為環保貢獻心力。

截至目前為止，「投資臺灣三大方案」已吸引1522家企業、共投入2兆3328億元投資、預估創造15萬3067個本國就業機會。

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