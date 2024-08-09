台達電7月營收創單月新高 被動元件、AI電源出貨旺

台達電（2308）受惠於旗下AI伺服器電源、被動元件出貨暢旺，7月營收達到373.39億元，月增7.2%、年增3.8%，創下史上單月新高紀錄。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）受惠於旗下AI伺服器電源、被動元件出貨暢旺，7月營收達到373.39億元，月增7.2%、年增3.8%，創下史上單月新高紀錄，今年前7個月營收累計為2320.81億元、年增1.18%，也寫歷史同期新猷。

台達電指出，7月旗下電源及零組件營收佔整體56%，基礎設施22%，自動化12%，車用10%，其中，受惠於AI資料中心規模持續擴大，下游對於伺服器電源、散熱產品的拉貨動能提升，此外，應用於車用、智慧裝置的被動元件出貨動能也相當亮眼，助力7月創下歷史單月最佳表現。

請繼續往下閱讀...

台達電本季起開始交出新一代AI伺服器液冷散熱產品，電源及零組件第3、4季出貨呈現季對季、年對年成長，在整體營收齊步增加的同時，全年AI電源營收比重仍可站穩4%至5%，集團將持續強化AI伺服器散熱產品的產線與製程技術。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法