客戶需求強 雙鴻全年水冷營收比重目標升至10-15％

客戶需求顯著優於預期，雙鴻上調全年水冷營收比重目標。圖為董事長林育申。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠雙鴻（3324）今日公告第二季毛利率28.39%，稅後淨利6.32億元，每股稅後盈餘（EPS）7.24元，皆創新高，且因客戶水冷提升，雙鴻上半年水冷營收比重提前達成全年目標，因此今也上調全年水冷營收比重目標為10到15%。

雙鴻第二季營收42.83億元，毛利率28.39%，稅後淨利6.32億元，季增60%、年增164%，每股稅後盈餘（EPS）7.24元；上半年營收74.34億元，毛利率26.73%，稅後淨利10.28億元、年增99%，每股稅後盈餘則為11.64元。

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雙鴻表示，上半年水冷營收比重已超過10%，客戶需求顯著優於預期，因此調升全年水冷目標，儘管仍有快接頭缺料等潛在不利因素，不過雙鴻仍會努力達到目標、滿足客戶需求；此外，筆電需求進入傳統旺季，第四季新顯卡有望問世，2產品線需求雙雙轉強。法人預期，雙鴻下半年業績成長動能明確。

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