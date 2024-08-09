和碩7月營收雙成長 進入旺季階段

和碩7月營收雙成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠和碩（4938）今天公布7月營收965.29億元，月增36.1%、年增3.2%，今年前7個月營收累計達6006.43億元、年減13.26%，第3季將受惠於旺季效應帶動旗下資訊、消費性逐月成長，第4季又有蘋果iPhone 16系列新機帶動業績表現，營運正式進入秋收、冬藏階段。

和碩董事會預計13日（週二）通過第2季財報，外資圈指出，今年蘋果iPhone 16 高階機種的代工比重與去年相當，和碩將拿下一定程度的訂單量，將從9月起逐月顯著認列營收，此外，和碩印度廠切入生產高階新機的時間點，也將與另一家台廠同步大幅縮短，以應對蘋果的非中產能佈局。

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和碩7月筆電出貨75至80萬台，月對月持平，年對年成長約6.89%，和碩董事長童子賢本月1日指出，在電子產業季節性循環之下，下半年動能將優於上半年表現，且現在適逢人工智慧崛起，未來1、2年AI導入手機、個人電腦等終端裝置，會使電子產業變得非常熱鬧，「熱潮強強滾」，從半導體到零組件等產業都會雨露均霑。

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