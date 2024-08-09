富采轉型成效浮現 彭双浪：Q3獲利優於Q2

富采董事長彭双浪表示，第3季獲利可望優於第2季表現。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED龍頭廠富采（3714）第2季虧損情形大幅改善，董事長彭双浪今於第2季法人說明會中表示，儘管第3季終端市場熱度不如往年，預期集團單季合併營收仍將與第2季相當，且在業外費用減少之下，獲利可望優於第2季表現。

富采第2季營收66.06億元，季增18.3%、年增13%；毛利率15.3%，季增3.1個百分點、年增15個百分點；營益率-4%，季增5.3個百分點、年增13.9個百分點；稅後淨損3.02億元，季增35.3%、年增66.9%；每股淨損0.41元。

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富采本季起將旗下營收結構分為一般應用與加值應用，一般應用業績比重為55%，包括筆電、顯示器、手機背光18%，顯示看板17%、電視背光12%，其他8%；加值應用業績比重45%，包括車用21%，專業照明14%，感測應用10%。

富采旗下晶元光電目前聚焦感測、專業照明與顯示應用事業，總經理唐修穆說，預期第3季感測業績將季對季持平或略微下滑，但在擴大導入韓系客戶穿戴裝置，以及增加筆電人臉辨識應用能量之下，年對年成長雙位數百分比，全年成長雙位數百分比。

唐修穆指出，旗下專業照明在第3季受惠於植物照明產品的綠色光效提升，有助於掌握更多市場需求，此外，顯示看板第3季營收估季對季、年對年持平，需等待先進顯示產品陸續切入終端應用市場，2025年會有較明顯的成長動能。

富采旗下隆達電子董事長范進雍則提到，中小尺寸的背光產品（筆電、顯示器、手機）第3季動能將優於第2季，大尺寸電視背光則受惠於國際運動賽事帶動出貨，也強化鎖定日系品牌客戶的Mini LED背光產品，此區塊營收第3季有機會微幅季增，而整體車用業績比重，將隨著日益增進汽車電子化趨勢同步成長。

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