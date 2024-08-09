華航上半年獲利71.41億創新高 每股盈餘1.08元

華航上半年每股盈餘1.08元。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航上半年合併營業收入989.13億元，合併稅後淨利71.41億元，再創歷史新高，歸屬母公司淨利65.46億元，每股盈餘 （EPS） 1.08元，相較去年同期增加0.31元。

華航第二季營收502.68億元，年增6.52%，合併稅後淨利37.31億元，歸屬母公司淨利34.46億元，年增4.61%，每股盈餘 （EPS） 0.57元，為同期次高。

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展望下半年，華航表示，看好客運保持正向成長態勢，7月14日插旗西雅圖航點，總計每周超過 40 班次往返美加地區，並透過每周超過 500 個班次綿密的亞洲航網，搶占轉機市場，便利服務北美往返東南亞、東北亞及兩岸等轉機旅客。今年整體客運班次較去年同期增加25 %，暑期旺季挹注客運航線營收，力拚獲利再擴大。

華航也對貨運市場持樂觀態度，華航表示，今年10架777F將全數到位，優先布局高價與高時效性貨源，加強爭攬臨時包艙及包機商機，加強拉抬運價力道以增裕整體收入。

華航表示，上半年航空客運市場延續去年旅運熱度，並受惠於農曆春節、清明節及端午節等連續假期，旅運需求維持高檔，上半年載客班次較去年同期成長，帶動整體客運收入達646.76億元，較去年同期增加17.01%，其中營收占比最高前三名地區依序為東北亞、北美及東南亞。

貨運市場方面，華航說，今年初貨運市場受通膨、升息及產業庫存調整等多重因素影響，空運需求較去年同期明顯降溫，惟第二季起空運市場受惠電商及電子產品供貨持續增加，空運價格明顯提升，致使整體貨運營收較上季增幅19.98%。

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