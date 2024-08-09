開發金前7月大賺250億元 單月及前7月獲利雙創同期新高

開發金前7月大賺250億元，單月及前7月獲利雙創歷史同期新高。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕開發金（2883）今（9）日公告自結財務數據，7月份稅後獲利80.56億元，今年前7月稅後獲利達250.09億元，相較去年同期成長81%，且單月、前7月累計獲利雙創新高，EPS1.46元。

開發金控表示，7月份獲利貢獻主要來自於台股交易量能持續增加，加上正值上市櫃公司現金股利發放旺季，有利證券、銀行及壽險業務收益。

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子公司凱基人壽7月份有效掌握資本市場行情，伺機實現資本利得，加上股利收入、美元兌台幣升值等因素，整體投資收益亮眼。保險業務方面，商品策略帶動保單銷售動能，新契約保費較上月成長近4成。

凱基人壽7月份稅後獲利70.23億元，創單月獲利歷史新高；今年前7月累計稅後獲利達180.10億元，也較去年同期成長136%。

7月份台股呈現高檔震盪，交易量能持續擴大，推升凱基證券經紀、財富管理等業務獲利貢獻，因應市場走勢，調整自營及衍伸性商品業務的部位及操作策略，維持穩健獲利。凱基證券7月稅後獲利10.16億元，今年前7月稅後獲利達65.34億元，相較去年同期成長35%。

凱基銀行利息及手續費收入等核心收益穩定，凱基銀行7月份稅後獲利6.23億元，今年前7月累計稅後獲利達34.37億元。

中華開發資本因資本市場波動，影響投資部位評價，7月份稅後虧損1.09億元，今年前7月累計稅後獲利2.16億元。

展望下半年，開發金控表示，主要影響變數包括美國聯準會是否加速啟動降息，以及國際區域衝突、美國總統大選等不確定因素，將持續影響全球市場表現。

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