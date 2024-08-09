巨大H1每股賺4.27元 下半年歐美庫存可望恢復正常

巨大集團2024年上半年EPS為4.27元。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕巨大集團今天公布2024年上半年財報，合併營收為372.3億元、年減12.6%，毛利率21.3%，稅後淨利16.7億元、年減17.1%，每股稅後盈餘（EPS）為4.27元。巨大表示，上半年集團持續加強去化庫存，存貨金額已回到2021年的水平。

巨大第二季合併營收為211.7億元、年減5.8%，因自有品牌營收佔比提升，毛利率回升至22.2%，稅後淨利11.5億元、年減2.5%，第二季EPS為2.94元。

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巨大指出，雖歐美市場仍在調整，但捷安特中國內銷表現依舊強勁亮眼，上半年營收較去年同期大幅成長超過4成。巨大深耕中國市場超過30年，透過3000家以上的專賣店並結合騎乘APP，提供消費者線下線上無縫接軌的優質產品與服務，帶領消費者享受騎車的樂趣。

巴黎奧運期間，巨大集團贊助多位各國選手，分別騎乘Giant、Liv自行車和CADEX產品出賽。在三鐵賽事方面，巨大贊助的選手共獲得一金一銀二銅的佳績。巨大自1998年開始投入運動贊助，選手的傑出表現不僅證明產品的優異性能，也大幅提升自有品牌在全球的頂尖地位。

巨大展望下半年，歐美市場庫存調整將逐漸回復正常，中國市場自行車運動風氣也將持續帶動業績成長，集團營運可望漸入佳境。

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