希望兒童合唱團赴歐橫掃五大獎 聯邦銀今辦感恩音樂會

希望兒童合唱執行長蔡義方（右）代表希望兒童合唱團致贈感謝狀予聯邦銀行總經理許維文（左），感謝多年來不間斷的支持。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行連續８年贊助「Puzangalan（希望）兒童合唱團」，透過旗下愛心勸募平臺發起募資活動，幫助團員遠征歐洲參加國際合唱大賽並抱回5大金獎。聯邦銀行今（9）日舉辦「希望兒童合唱團榮耀獻唱」免費音樂會，並同步於聯邦銀行YouTube頻道進行直播，邀各界一起分享得獎喜悅。

聯邦銀行總經理許維文表示，今年捐助人數踴躍，希望兒童合唱團為了不辜負大家的期待，每天日夜練唱，最終取得了歷年來最好成績，榮獲「奧地利維也納第13屆和平音樂節」青少組金獎，以及「斯洛伐克第9屆國際青年音樂節」青少組、聖樂組、民謠組、青年組4大金獎。聯邦銀行作為支持希望兒童合唱團的一份子，期待未來能有更多令人驚豔的表現，讓世界持續聽見臺灣的聲音。

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希望兒童合唱團今日演唱9首歌曲，《Salve Reigina》、《Ave verum corpus》、《天烏烏》、《麼个花》、《Lighting》、《A Puppet’s Dream》、《Gloria》、《婚禮的旋律》、《Heiyuin》。希望兒童合唱團執行長蔡義方透露，除《天烏烏》外，其餘都是比賽曲，值得一提的是，《A Puppet’s Dream》的歌詞講述小木偶追夢的故事，他期許團員們不僅要能唱出小木偶的夢，更要像小木偶一樣，能勇敢自由追夢。

今日吸引大批民眾到場聆聽，演唱最後一首曲子《Heiyuin》時，更邀請總經理許維文及現場觀眾一同跳舞；執行長蔡義方則代表希望兒童合唱團致贈感謝狀予聯邦銀行，藉此感謝多年來不間斷的支持。

聯邦銀行表示，感謝孩子們不放棄、勇敢逐夢的精神，向世界展現臺灣的音樂軟實力，聯邦銀行長期推動藝文教育發展，盼能培育更多像希望兒童合唱團這樣優秀的團體，發揮天賦所長，為厚植臺灣藝術人才盡份心力。

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