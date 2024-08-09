松瑞上半年虧轉盈EPS0.29元 今明年產能將倍增

松瑞台南針劑廠。（取自松瑞官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕專攻培南類藥品的松瑞藥（4167）公告上半年財報，營業淨利由虧轉盈，稅後淨利9296萬元，每股稅後盈餘0.29元，若單看第二季，則EPS為0.07元。

松瑞表示，預期今年度美國厄他培南針劑出貨量將較去年成長一倍，主要受益於今年4月與美國行銷夥伴搶進美國前三大GPO（美國藥品集中採購組織）之長期供貨機會，此舉預估將提升松瑞藥在美國市場市占率接近40%。此家GPO長期以來由原廠Merck供應，松瑞藥產品預計第三季開始加入此家GPO之供應行列。

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另在美國以外的全球市場佈局，松瑞也取得顯著進展。今年至目前為止，已新增以色列及智利兩國的上市，同時也預期葡萄牙及約旦等國將在今年陸續上市。除此，中國市場最快將於明年第一季取得藥證，若順利取得藥證並上市，將進一步推升松瑞藥的厄他培南產品在全球市場的市佔率。

由於公司厄他培南製程具備領先全球之競爭力，目前正在積極進行擴產，未來1~2年產能將倍增並預期搶下全球更多原廠市佔率。

松瑞今年7/26已完成竹南廠房之標售程序，成交價金為4.76億元（未稅），預估潛在處分利益為3.1億元。

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