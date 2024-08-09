長榮航第2季EPS1.44元 刷新歷史新高

長榮航第二季EPS1.44元。（長榮航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空（2618）與合併子公司第2季合併營收553.74億萬元，年增13.9%；稅後盈餘77.88億元，每股盈餘1.44元，創歷史新高。長榮航空與合併子公司上半年合併總營收1072.89億元，年增加15.3%，稅後盈餘125.01億元，每股盈餘2.31元，創歷史同期新高。

長榮航第2季客運營收363.78億元，年增6.8%，上半年客運營收729.09億元，年增17.9%。長榮航表示，上半年延續旅遊出行及商業交流需求熱絡，積極運用機隊運能，機動加密長程線班次及區域航線旺季換大機型，並開航高雄-香港、恢復桃園-松山愛媛，以擴大市場份額，以及高載客率及高票價繼續推升成長動能，1~6月全航線客運營收增加110.9億，年增17.9%。

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貨運方面，第二季營收128.39億元，年增41.2%；上半年貨運營收229.51億元，年增17.4%，長榮航指出，上半年航空貨運受惠於大陸電商、AI出貨需求增加及海運塞港由海轉空之外溢效應，使得整體貨運需求暢旺，推升貨量及運價，運量年增15.4%，單位收益年增1.8%，貨運營收增加34.1億，年增17.4%。

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